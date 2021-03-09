Народный банк Китая возглавил работу над цифровым юанем, новой валютой центрального банка, цель которого заменить часть наличных денег в обращении.

Об этом сообщает CNBC.

Цифровой юань испытывается уже в реальных условиях, он получил официальное название электронный платеж в цифровой валюте.

Цифровой юань станет эффективным способом для центрального банка оцифровывать наличные средства, находящиеся в обращении и развивать китайский рынок в сфере безналичных расчетов.

— Использование наличных денег сокращается. Со временем наличные деньги будут заменены чем-то в цифровом формате. Это одна из главных движущих сил, — сказал Ян Сяо, руководитель проекта цифровой торговли на Всемирном экономическом форуме.

Фань Ифэй, заместитель управляющего Народным банком Китая, заявил в прошлом году, что существует «острая необходимость в оцифровке наличных денег и монет», поскольку их производство и хранение в настоящее время обходятся дорого. В статье, опубликованной в государственном издании Yicai Global, чиновник сказал, что наличные деньги и монеты непросто использовать, их легко подделать, и из-за их анонимности они могут использоваться в незаконных целях. Банковский работник также добавил, что цифровой юань может помочь в обеспечении финансовой стабильности через систему «контролируемой анонимности», попросту говоря, платежи в интернете утратят свою анонимность.

Распространение будет осуществляться по так называемой двухуровневой системе. Это означает, что НБК будет распространять цифровой юань среди коммерческих банков. Коммерческие банки будут нести ответственность за передачу валюты в руки потребителей.

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