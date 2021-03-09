Частная аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX хочет начать подключение транспортных средств — от автомобилей и грузовиков до самолетов и кораблей — к своей спутниковой интернет-сети Starlink.

Об этом сообщил в письме к Федеральной комиссии по связи США (FCC) директор по спутниковой политике SpaceX Дэвид Голдман, пишет hromadske.

Такой шаг позволит расширить сеть из домов и офисов на транспортные средства. Согласно запросу, SpaceX хочет начать предоставлять услуги именно для больших транспортных средств.

Такой интернет от Starlink будет доступен как в США, так и в других частях мира. Расширение сети на транспортные средства в компании называют движущей силой развития Starlink. Голдман привел примеры водителей грузовиков из США и пилотов европейских грузовых авиалайнеров, которые демонстрируют необходимость в доступе к интернету во время движения.

В то же время в SpaceX не указывают, будет ли у терминалов для использования Starlink, которые предусматривают спутниковую тарелку, другой дизайн, чем у тех, что сейчас устанавливают первым клиентам. Но SpaceX заверила, что мобильные станции будут иметь дополнительные крепления, «которые позволят устанавливать их на транспортные средства, суда и самолеты».

Ранее Илон Маск пообещал вдвое увеличить скорость собственного интернета.