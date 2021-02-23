На вопрос одного из пользователей владелец SpaceX Илон Маск пообещал, что за 2021 год скорость интернета через спутники Starlink выростет до 300 Мбит/с, сейчас скорость загрузки достигает 50-150 Мбит/с в среднем.

Об этом Илон Маск написал в своем Twitter.

Спутниковый интернет Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования в конце октября 2020 года. За три месяца бета-теста к Starlink в трех странах суммарно подключилось более 10 тысяч абонентов.

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021

Илон Маск также подтвердил, что к 2022 году Starlink покроет значительную территории Земли, а к началу 2023 спутниковый интернет маска покроет все уголочки планеты. Илон Маск добавил, что не видит конкурентов в этой сфере, потому спутниковый интернет нужен пользователям, проживаюзим в местах с низкой и средней плотностью населения, а большие города вотчина мобильной связи.

SpaceX активно занимается расширением покрытия Starlink — 4 февраля на орбиту отправилась очередная партия из 60 спутников Starlink версии 1.0. Недавно поднялась и оценка компании Space X преодолев отметку в 73 миллиарда долларов.

Напомним, основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск 18 февраля вернул себе звание самого богатого человека в мире.