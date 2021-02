На вопрос одного из пользователей владелец SpaceX Илон Маск пообещал, что за 2021 год скорость интернета через спутники Starlink выростет до 300 Мбит/с, сейчас скорость загрузки достигает 50-150 Мбит/с в среднем.

Об этом Илон Маск написал в своем Twitter.

Спутниковый интернет Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования в конце октября 2020 года. За три месяца бета-теста к Starlink в трех странах суммарно подключилось более 10 тысяч абонентов.

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year