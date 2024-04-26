Річка Інгулець у березні 2024 року, фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

На відміну від миколаївських держекоінспекторів дніпровські не побачили перевищення вмісту хлоридів (солей) в Інгульці під час скиду в річку шахтних вод підприємствами Кривбасу.

Про це йдеться у відповіді Держекоінспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на інформаційний запит «НикВести».

Відповідь Держекоінспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на інформаційний запит «НикВести» Відповідь Держекоінспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на інформаційний запит «НикВести»

Скид шахтних вод в Інгулець зі ставка-накопичувача балка Свистунова у Дніпропетровській області відбувався з 25 січня по 15 березня 2024 року. Всього підприємства Кривбасу скинули у річку 6,7 мільйони метрів кубічних надлишків.

Увесь цей період дніпровські екоінспектори слідкували за тим, чи не перевищує рівень солей в Інгульці встановлену Кабміном норму в 350 міліграмів на літр. Для цього вони робили забори води у трьох точках, що знаходяться найближче до місця скиду: селах Латівка, Новоселівка та Інгулець. Проте за період скиду шахтних дніпровські екоінспектори не знайшли перевищення рівня хлоридів.

«За період скидання надлишків зворотних вод гірничорудних підприємств Кривбасу перевищення вмісту забруднюючих речовин у контрольному створі нижче скиду не зафіксовано», – йдеться у повідомленні.

Але, наприклад, їх колеги – миколаївські держекоінспектори – за час скиду шахтних вод зафіксували, що вміст солей в Інгульці у чотири рази вище норми. Цей показник складав 1375 міліграмів на літр при нормі 350, повідомили раніше «НикВести» фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області). Забір фахівці робили у районі міста Снігурівка, що знаходиться нижче за течією від місця скиду шахтних вод і, відповідно, далі від місця забору води дніпровськими держекоінспекторами.

Надані «НикВести» в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу дані

Вже після завершення скиду шахтних вод розпочався процес промивання русла Інгульця, повідомили дніпровські держекоінспектори. Він тривав з 15 до 31 березня. За цей час вони також не знайшли перевищення вмісту хлоридів – держекоінспектори зафіксували 293 міліграмів на літр.

Однак ці показники знову відрізняються від тих, які зафіксували їх колеги. Адже за час промивання русла Інгульця миколаївські держекоінспектори побачили, що вміст хлоридів складає на 4% вище норми у місці водозабору для Миколаєва. Ці дані надали «НикВести» в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Надані «НикВести» в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу дані

Лише після завершення промивання русла Інгульця дніпровські держекологи знайшли перевищення вмісту хлоридів – 17 квітня, за їх даними, він складав 400 міліграмів на літр.

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «НикВести» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «НикВести» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва». А вже у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.