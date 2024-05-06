Суд дав 15 років військовому з Очакова, що працював на росіян, фото з відкритих джерел

Заводський районний суд Миколаєва визнав винним військового ЗСУ, який служив Очакові та спіпрацював з російськими окупантами в державній зраді.

Про йдеться у вироку суду від 22 квітня, пише «Судовий репортер».

Військовослужбовець мобілізувався до армії в травні 2022 року. На службі в Очакові його зарахували в званні матроса, в обовʼязки якого під час бойового чергування входило спостерігати через бінокуляр за переміщенням російської армії на півострові Кінбурнська коса.

Згідно матеріалів справи, у 2022 році з корисливих та ідеологічних мотивів, а також непогоджуючись із політикою влади в Україні, солдат у Telegram вступив у змову з представником РФ і передавав йому інформацію військового характеру.

Сам військовий своєї вину в обвинуваченні не визнав. За його словами, в діалог з ним вступили першими росіяни, коли він був на лікарняному, він же спочатку думав, що це жарт оскільки повідомлення прийшло з російського номеру.

Пізніше йому зателефонували та говорили, зокрема про обстріл острову Майського. Проте чоловік вважав, що надана інформація у повідомленнях не була важлива та загрози державному суверенітету не несла. Він заявив, що справа сфабрикована проти нього працівниками СБУ.

«Не повідомляв керівництву про переписку, оскільки мав неприязні стосунки з командиром взводу. Крім того, згодом вважав що веде переписку із представником спецслужб України, які його провокують та яких мав намір вивести на «чисту воду». Також наголосив, що відкриття електронного гаманця не є злочином та він жодних коштів від країни агресора не отримував», — йдеться у вироку суду.

При цьому вину чоловіка у злочині доводить спілкування з російськими військовими у месенджері Telegram.

Наприклад, під час одного з бойових чергувань військовослужбовець за допомогою приладу для спостереження помітив у кінці Кінбурнської коси підрозділи РФ та попередив їх про це, що ті дотримувались посилених заходів безпеки та маскування.

Переписка від січня 2023 року: «А на косе скажи что бы не моячили а то одну ночь ходили как по бульвару на самом конце всью ночь» «Передам конечно. Я не знаю почему они там ходили, может так нужно было.» Переписка від березня 2023 року: «Кто вами командует? Напиши мне его звание и фио. Есть иностранные инструктора?» «Иностранных нет». «Звание и фио командира напиши».

Під час листування представники російської армії наголосили, що оскільки військовий знаходиться на важливому напрямку і надає цінну інформацію, то з ним звʼяжеться керівництво і для конспірації напише, що звертаються за оголошенням про продаж авто.

Робота виконувалась за грошову винагороду. Для цього чоловік мав створив електронний гаманець. Але, як свідчать дані, отримати кошти він не встиг.

«Учитывая то, что ты военный на перспективном направлении и информация, которую ты нам предоставляешь имеет для нас ценность — с тобой свяжется мой начальник. Он напишет тебе «Я по поводу объявления о продаже автомобиля», — повідомляв росіянин. «В районе Вашего нахождения меня интересует дислокация воинских подразделений, нахождение техники, складов с БК. Также интересует, чему именно Вас обучают, кто, есть ли наёмники среди инструкторов», — написав йому керівник підрозділу. «Кстати что насчёт денег (імʼя не вказано) говорил что с вами этот вопрос решать», — поцікавився український військовий. «Деньги нужно зарабатывать. В Вашем случае зарабатывать информацией. Когда будет информация на поставленные мной вопросы, тогда будем общаться о деньгах», — відповів співрозмовник з РФ.

На суді також допитали 16 українських військових, які з ним служили та заступали на чергування щодо спостереження за ворогом на косі.

Свідки сказали, що не знали про співпрацю обвинуваченого з ворогом, під час спільної військової служби вони цього не помічали і про все дізналися у день його затримання.

За рішенням суду чоловік отримав 15 років тюремного покарання із конфіскацією усього майна.

Справа очаківця Едуарда Шевченка

Едуард Шевченко був командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів, а також очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті.

Після затримання у березні 2023 року за фактом державної зради в інтерв’ю журналістам він негативно відзивався про роки своєї служби у лавах ЗСУ, через несправедливий рівень забезпечення військовослужбовців.

Розгляд справи Едуарда Шевченка, якого звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, розпочався 6 лютого.

8 лютого Заводський районний суд Миколаєва продовжив термін запобіжного заходу посадовцю на 60 діб.

В ході наступного засідання 27 березня суд вивчав надані прокурором докази у вигляді відеозапису з моменту затримання Едуарда Шевченка у 2023 році. Серед вилучених предметів у підозрюваного були мобільні телефони, доступ до одного з них він добровільно надав правоохоронцям.

Як зі справою про держзраду повʼязаний мер Очакова?

Під час затримання Едуарда Шевченка у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати Сергія Бичкова.

Згідно справи, у 2023 році, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.

Варто зазначити, що міський голова майже завжди був закритим для спілкування зі ЗМІ. Коментуючи це, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, що Сергій Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».