Пил, що залишився після ранкового дощу, 24 квітня. Фото: Дмитро Рябченко

Фахівець миколаївського обласного центру з гідрометеорології заявив, що у регіоні фіксують південно-східний вітер, тому Миколаївщину можуть накрити дощі з пилом з пустельних районів Середньої Азії.

Про це у коментарі «НикВести» повідомили в Миколаївському гідрометцентрі.

Зараз над Миколаївщиною формується висотний циклон, тому синоптики прогнозують дощі з грозами протягом наступних трьох днів на території всієї області. Через вітер, який може принести пил з пустельних районів Середньої Азії, дощі можуть бути «брудними».

— Південно-східний вітер може принести на Миколаївщину пил. При циркуляції повітря, яку зафіксували в атмосфері, «брудні» дощі можливі. Спеціаліст, який відслідковує хмари у цьому районі зараз відсутня, але при ситуації, яка зараз склалась, можна сказати, що вітер може принести такі дощі, — сказала синоптик миколаївського обласного центру з гідрометеорології Ульяна Трубіцена.

Синоптик додала, що як і у випадку з дощем який випав наприкінці квітня у Миколаєві, опади з пилом не загрожують здоров’ю миколаївців.

— Воно все фільтрується у атмосфері, тому нічого страшного у цих опадах немає, — додала Ульяна Трубіцена.

Раніше повідомлялось, що в Україні найближчими днями може суттєво погіршитись якість повітря. Метеорологи попереджають, що країну накриє пил з пустельних районів Середньої Азії.

Що відомо про дощ з пилом з Сахари, що випав у квітні

31 березня «НикВести» повідомляли, що пил із Сахари, який дістався Європи може повпливати на якість повітря у Миколаєві. Цей пил, зокрема, накрив Німеччину, Францію та Швейцарію. Небо над частиною Європи забарвилося в жовтувато-жовтогарячий колір через найдрібніші частинки піщаного пилу, який вітер доніс з пустелі.

Зранку 24 квітня в Миколаєві, випав дощ з пилом Сахари, залишивши на автомобілях деяких жителів плями та брудні розводи. Наступного дня, 23 квітня, Афіни та південні частини країни знову були огорнуті сахарським пилом, а відтінки жовтого та помаранчевого створили потойбічну атмосферу.

Пізніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що небо над Україною очиститься протягом трьох днів після дощу.

Що з повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».