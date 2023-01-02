Шламовое поле НГЗ, фото из архива НикВести

Николаевский глиноземный завод, Югцемент и Оператор газотранспортной системы Николаевгаз стали крупнейшими загрязнителями атмосферного воздуха в 2021 году.

Об этом свидетельствует региональный доклад о состоянии окружающей среды в Николаевской области в 2021 году, подготовленный управлением экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации и опубликованный в декабре 2022 года, пишут «НикВести».

В Николаевской областной государственной администрации отмечают, что уровень техногенной нагрузки на окружающую среду Николаевской области ниже, чем в среднем по Украине. 2021 в расчете на 1 км2 территории региона приходилось 0,496 т выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников. В среднем по стране указанные характеристики составляли 3,88 т.

В 2021 году в атмосферный воздух области поступило из стационарных источников загрязнения в атмосферу поступило 12,186 тыс. т загрязняющих веществ, что на 982 тонны, или на 8,8% больше, чем в 2020 году.

Кроме того, в атмосферу от стационарных источников загрязнения в 2021 году выброшено 2,13 млн т диоксида углерода (парникового газа), который влияет на изменение климата. По сравнению с 2020 годом выбросы диоксида углерода увеличились на 36,5 тыс. т, что на 1,7 % больше, чем в 2020 году.

2021 к перечню основных загрязнителей области относятся одиннадцать предприятий, объемы выбросов от которых превышают 100 тонн в год. Количество этих предприятий составляет 3,0% от общего количества предприятий, которым предоставлен отчет по форме 2-ТП (воздух).

К крупнейшим загрязнителям относятся следующие предприятия: ООО «Николаевский глиноземный завод», АО «Оператор газотранспортной системы «Николаевгаз» и «Югцемент» Филиал ЧАО «Дикергофф Цемент Украина», суммарные выбросы которых составили 5,706 тыс. т, или 46,8% выбросы всех стационарных источников.

По видам экономической деятельности 2021 года больше всего выброшено загрязняющих веществ предприятиями перерабатывающей промышленности – 6,21 тысячи тонн (50,9%).

Отметим, что ситуация с крупнейшими загрязнителями воздуха в Николаевской области сохраняется из года в год. В частности, по данным 2018 года, самыми большими загрязнителями воздуха в регионе также были Николаевский глиноземный завод, предприятие «Югцемент» и Николаевгаз».

Югцемент (бывший Ольшанский цементный завод) – крупнейший цементный завод на Юге Украины с проектной мощностью более 1,25 млн тонн цемента в год, отмечается на официальном сайте предприятия.

Напомним, алюминиевый гигант «РУСАЛ», которым владеет российский олигарх Олег Дерипаска, связал приостановку производства на Николаевском глиноземном заводе со снижением чистой прибыли в первом полугодии 2022 года.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) заявило, что не смогло взять в управление Николаевский глиноземный завод.