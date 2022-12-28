Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) заявило, что не смогло взять в управление Николаевский глиноземный завод.

В пояснении агентства говорится, что в АРМА передали только корпоративные права предприятия и его акционеров – компаний «Алюминий Украины» и «Гуардон Украина».

Для управления ими необходимо согласие собственника, заявили в АРМА. Но коммуникация с конечными бенефициарными владельцами-россиянами может быть расценена как коллаборационизм, считают в агентстве.

— Учитывая это, АРМА обратилась к правоохранителям о возможности ареста движимого и недвижимого имущества, принадлежащего упомянутым предприятиям. Сейчас идет подготовка ходатайства об аресте такого имущества и его передаче в управление АРМА, – заявили в агентстве.

Напомним, алюминиевый гигант «РУСАЛ», которым владеет российский олигарх Олег Дерипаска, связал приостановку производства на Николаевском глиноземном заводе со снижением чистой прибыли в первом полугодии 2022 года.