Миколаївська астрономічна обсерваторія, скриншот United24

Платформа United24 і Lego Creators представили нові конструктори, присвячені українським памʼяткам культури. Серед них і Миколаївська астрономічна обсерваторія.

Нові моделі опубліковані на Facebook-сторінці United24.

Модель обсерваторії розробив миколаївський 3D-дизайнер та засновник проєкту MiNiMISTO Олександр Єрмолаєв.

Автор в коментарі «НикВести» розповів, що платформа не вперше звертається до команди. Цього разу йому пропонували варіанти абсолютно різної архітектури з усієї України, але він наголосив на тому, що дуже хотів би презентувати саме Миколаїв.

— З United24 ми почали співпрацювати набагато раніше. З моделі Луганського залізничного вокзалу. Але від від нашого проєкту ми все ж таки запустили модель Ластівчиного гнізда мого співавтора. Обсерваторія — пам'ятка, на яку звернули увагу ЮНЕСКО. Вона ще не внесена, але вона є кандидатом до внесення в ЮНЕСКО. Я пропонував нашу трамвайну підстанцію на Соборній. Вони вирішили обрати обсерваторію, — розповів Олександр Єрмолаєв.

Модель історичної памʼятки в архітектора вже була розроблена раніше в меншому форматі, але автору вона не сподобалась, тому у віртуальному форматі він вирішив перебудувати її.

— В минулому році я її відбудував вже вживу в білому кольорі. Ми її знімали для документального кіно про MiNiMISTO. Коли звернулись в United24, вона вже була практично готова. Єдине, що ми з ними вирішили добудувати будівлю повністю, оскільки я будую зазвичай зріз фасад і трошки вглиб частину будівлі, щоб вона поміщалась на полицю. І таким чином економлю деталі. Ну, а United 24 вирішили, що є сенс її побудувати з усіх боків, більш фундаментально, — додав автор.

Крім миколаївської обсерваторії, з Lego було створено київські Золоті ворота, бахчисарайський Ханський палац, Підгорецький замок на Львівщині та Одеський національний академічний театр опери та балету.

Їх створили іноземні креатори: Ерік Лоу та Марк Сегеді зі США, Даніель Зайдль з Німеччини та Мацей Коцот із Польщі.

Купити конструктор неможливо, кажуть в United24, але можна виграти за внесок від 24$ на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, яку зруйнувала російська ракета. Усього будуть розіграні 15 конструкторів — по три кожного виду.

Раніше Олександр Єрмолаєв, який створив з кубиків LEGO низку визначних пам'яток міста, показав чергову роботу — мініфігурку «Николаевский Ванёк».

До цього він створив з конструктора LEGO макет зруйнованої у боях будівлі Міжнародного аеропорту «Донецьк» та детальну модель Маріупольського театру, яка була представлена на фотовиставці «Театр.Душа Маріуполя» в Києві.