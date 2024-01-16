Засновник проекту MiNiMISTO, дизайнер з Миколаєва Олександр Єрмолаев створив з конструктора LEGO макет зруйнованої у боях будівлі Міжнародного аеропорту «Донецьк».

Роботу автор приурочив до вшанування памʼяті полеглим у боях «кіборгів», про він повідомив у Facebook.

Аеропорт у Донецьку існував ще з 1933 року, але у 2007 році розпочалось будівництво нової надсучасної 4-кілометрової злітної смуги. Такі колоссальні розміри унеможливили ефективне керування польотами з будівлі старого терміналу, тож постала потреба в новій диспетчерській будівлі, яку звели в 2011 році. 51-метрова вежа стала найвищою серед подібних будівель в Україні.

Макет міжнародного аеропорту «Донецьк», фото: Олександр Єрмолаев

— 14 травня 2012 року відбулось урочисте відкриття нового аеровокзального комплексу і вже наступного дня тут завирувало життя. Оновлений ДАП (скорочена назва летовища, - прим.) увійшов у трійку найбільших і найсучасніших аеропортів України і в десятку найбільших в Європі. Але, на жаль, безтурботне життя тут протривало недовго, — розповідає архітектор.

У березні 2014 року Донецький аеропорт був взятий під охорону військовими 3-го окремого полку спецпризначення та 95-ї окремої аеромобільної бригади. Ця міра виникла на тлі розгортання агресором сепаратизму у Донецькій і Луганській областях. Вже в квітні росіяни безуспішно спробували захопити аеропорт.

Важливу роль в обороні відігравала й диспетчерська вежа, яка стала не тільки фортецею, а й пунктом спостереження і коригування вогню, каже Олександр Єрмолаев.

Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів. За офіційними даними, у боях за ДАП загинули 109 українських бійців, 446 були поранені, 6 пропали безвісти.

Міжнародний аеропорт «Донецьк» до російської агресії, фото: Факти Зруйнована під час оборони вежа донецького аеропорту, фото: Reuters

Серед тих, хто боронив летовище, були також і військові миколаївської «79-ки».

Бої на території міжнародного аеропорту «Миколаїв»

На початку березня 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ на території миколаївського аеропорту розгорнулися запеклі бої між Збройними силами України та російськими окупантами.

Українським захисникам вдалося відбити атаки ворога та не дати йому зайняти позиції у важливій стратегічній точці. Проте в результаті битви аеропорт зазнав руйнівних обстрілів з боку військ РФ і фактично був зруйнований.

Як виглядає Миколаївський міжнародний аеропорт після боїв дивіться у фоторепортажі «НикВести».

Через обстріли комунального підприємства довкіллю завдано 243,4 мільйонів гривень збитків.

В кінці грудня 2023 року Миколаївська облрада внесла у свою програму дій відновлення аеропорту у 2024 році.