Южноукраїнськ, фото з вікдритих джерел

У Южноукраїнській міські раді вважають, що Комітет Верхової Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проігнорував думку переважної більшості містах під час розгляду питання щодо перейменування.

Про це йдеться у зверненні, яке оприлюднено на сайті міськради.

У міські раді зазначають, що вони провели велику роботу з вивчення думки населення щодо нової назви міста і гарантували при прийнятті остаточного рішення «урахувати ці думки».

«Натомість, Комітет Верхової Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування під головуванням Олени Шуляк на засіданні, що відбулося 21 лютого 2024 року, проігнорував думку переважної більшості южноукраїнців, та всупереч їй підтримав рекомендацію Українського інституту національної пам’яті щодо перейменування міста Южноукраїнська на місто Гард та доручив народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України відповідний проект Постанови Верховної Ради України», — йдеться у повідомленні.

Южноукраїнська міська рада просить Верховну Раду утриматися від прийняття цієї Постанови.

«Натомість, просимо дослухатися до думки більшості мешканців міста та підтримати проект Верховної Ради України «Про перейменування назви міста Южноукраїнська Миколаївської області на Південноукраїнськ», — йдеться у документі.

Звернення розглянуть депутати Южноукраїнська на засіданні сесії.

Скриншот звернення Южноукраїнської міськради

Перейменування Южноукраїнська

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня поточного року. Серед них і Южноукраїнськ.

Місто довго не могло визначитись з пропозиціями для перейменування. Місцеві депутати хотіли запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. Однак на засіданні сесії у грудні 2023 року їм не вистачило голосів.

25 вересня у Южноукраїнську провели голосування серед містян щодо нової назви міста.

Також в громаді в рамках деколонізації влада хоче перейменувати 129 обʼєктів, в назвах яких є символіка комуністичного тоталітарного режиму.

На засіданні в лютому 2024 року Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

Пізніше в травні народний депутат України Артем Чорноморов вніс на розгляд парламенту проект постанови щодо перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Південноукраїнськ.

Такоєж нагадаємо, що 11 червня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відхилив пропозицію про скасування перейменування міста Южноукраїнськ.