У Миколаївській обласній раді в наступному році планують розпочати роботи з відновлення аеропорту, який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

Відповідний пункт містить «Програма економічного і соціального розвитку на 2024 рік», яку 14 грудня ухвалили депутати в ході сесії обласної ради 14 грудня, пишуть «НикВести».

Відновлення підприємства передбачає забезпечення високого рівня безпеки польотів, регулярності рейсів та вдосконалення якості сервісу і культури обслуговування.

Варто додати, що конкретної суми фінансування, яку потребуватиме відновлення роботи аеропорту, в документі не зазначено.

«Для забезпечення стабільної діяльності КП «Миколаївський міжнародний аеропорт», кошти планують залучити з державного та обласного бюджетів або отримати допомогу від інших країн», – повідомляється у документі.

Відповідальність за виконання цього рішення покладено на управління інфраструктури обласної військової адміністрації та комунальне підприємство »Миколаївський міжнародний аеропорт».

Як відомо, на початку березня 2022 року на території Миколаївського міжнародного аеропорту розгорнулися запеклі бої між Збройними силами України та російськими окупантами.

Українським захисникам вдалося відбити атаки ворога та не дати йому зайняти позиції у важливій стратегічній точці. Проте в результаті битви аеропорт зазнав руйнівних обстрілів з боку російських військ і фактично втратив нікчему. Як виглядає Миколаївський міжнародний аеропорт після боїв дивіться у фоторепортажі «НикВести».

Зазначимо, що влітку 2020 року аеровокзал вперше за 13 років прийняв перший регулярний рейс із Києва. Щоб це могло статися, на ремонт терміналу та злітно-посадкової смуги гроші збирали з усієї області — виділили з обласного, районних міських та сільських бюджетів.

Протягом кількох років миколаївці літали звідси до Туреччини, Єгипту, Києва. Буквально за місяць до початку повномасштабної війни, 23 січня, компанія «Мотор Січ» запустила регулярний рейс до Києва, а напередодні «Миколаївському міжнародному аеропорту» заздалегідь погодили включення до державної програми розвитку аеропортів на 2022 рік.