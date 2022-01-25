«Николаевскому международному аэропорту» предварительно согласовали включение в государственную программу развития аэропортов 2022 года. Предприятие выполнило технические условия для получения 200 миллионов гривен из государственного бюджета — на развитие.

Об этом сегодня, 25 января, в ходе пресс-конференции в «Николаевском международном аэропорту» заявил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, сообщает корреспондент НикВести.

Он отметил, что включение аэропорта в государственную программу также стало возможно благодаря содействию нардепов от Николаевщины и лично главы парламентской фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии.

— Предварительно есть договоренность, благодаря нашим народным депутатам и лично Давиду Арахамии. Речь идет о 200 миллионах, которые мы должны получить и включиться. Технически, благодаря областному совету, деньги были найдены, чтобы мы могли заплатить за проект и выполнить технические условия, чтобы мы были в этой программе. Сейчас предварительная договоренность, что мы там будем, — сказал Виталий Ким.

И.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Петр Кызым

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева

Секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько

Заместитель директора компании «Мотор Сич» Алексей Поликов

Фото: Юлия Ткач

Ранее Виталий Ким заявлял, что намерен развивать коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» за счет госбюджета, а не денег области. Он обещал приложить все усилия, чтобы предприятие включили в государственную программу развития аэропортов.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева также заявляла, что коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» нужно обязательно развивать, поскольку наша область в этом плане не должна быть хуже соседних.