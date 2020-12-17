Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» нужно обязательно развивать, мол, наша область в этом плане не должна быть хуже соседних.

Об этом она сказала в комментарии НикВести в четверг, 17 декабря.

Прозвучало, что предметно говорить о финансировании она будет только после анализа работы аэропорта, учитывая фактический потребительский спрос на перелеты.

— Аэропорт обязательно нужно развивать. Вы же знаете, что во время пандемии перелетов становится меньше, поступлений меньше. Какое-то время аэропорт будет нести много убытков. Думаю, что после окончания этой сессии и бюджетной сессии, мы вместе сядем и посчитаем, как будет лучше для аэропорта. Вообще считаю, что аэропорт должен быть, наша область большая, она не хуже Херсонской и Одесской. Мы должны принять меры, чтобы он был неубыточным. – сказала Анна Замазеева.

Отдельно она рассказала, что от бюджета на 2021 год не стоит ждать больших отличий от бюджета-2020.

— Львиная доля нашего бюджета – образование и культура. Следующий год, наверное, будет как 2020, поскольку мы столкнулись с пандемией, уменьшились поступления в бюджет, - добавила она.

Как известно, директор коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна анонсировал возобновление рейсов в Шарм-эль-Шейх (Египет).

Стоит отметить, что журналист Андрей Лохматов в одном из выпусков программы журналистских расследований «Чергова зрада» расскаал о том, что заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи лично руководил незаконными работами в терминале николаевского аэропорта, а глава бюджетной комиссии Николаевского областного совета Федор Барна давил и угрожал руководству аэропорта, требуя объявить тендер под конкретное предприятие без проекта на работы.

Тогда народный депутат Украины Давид Макарьян заявлял, что «генеральным подрядчиком» является Григорий Стерпул – председатель правления ОАО «Жилпромстрой-8». Более того, облгосадминистрация заявляла о намерениях запустить аэропорт в конце ноября – в начале декабря 2017 года, то есть до проведения торгов по ремонту аэровокзала. Как известно, аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся только 4 января 2018 года – уже после того, как «Жилпромстрой-8» выполнил первую очередь ремонта здания. Однако победу в торгах на 102 миллиона гривен выиграла киевская компания «ЕИС», а не «Жилпромстрой-8».

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко ранее говорил, что даже не знал, какая фирма ремонтировала терминал аэропорта «Николаев» до проведения тендера. Однако после Алексей Савченко поблагодарил Бога за то, что компания «Жилпромстрой-8» Григория Стерпула сделала капитальный ремонт в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт» без каких-либо документов.

Также отметим, что 4 апреля Хозяйственный суд Николаевской области принял решение взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в пользу строительной компании «Жилпромстрой-8» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, а также еще 605 тысяч гривен судебного сбора. В решении сказано, что оно набирает законную силу после окончания двадцатидневного срока с даты составления полного судебного решения. То есть решение суда вступит в силу 25 апреля.

В свою очередь исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что предприятие готовит апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда о взыскании с него больше 40 миллионов гривен за ремонт здания аэровокзала. Он также отметил, что готов лично заплатить судебный сбор при подаче апелляционной жалобы.

Также Федор Барна заявил, что вместо судебных тяжб предприятие может заключить с компанией «Жилпромстрой-8» мировое соглашение при условии, что сумма выплаты уменьшается до 22 миллионов.

Отметим, что экс-глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко переложил ответственность за вопросы КП «Николаевский международный аэропорт» на своего заместителя Валентина Гайдаржи, отказавшись комментировать судебные тяжбы вокруг коммунального предприятия.

Первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обвинил бывшее руководство КП «Николаевский международный аэропорт» в тендерных махинациях, из-за чего аэропорт должен выплатить 40 миллионов компании «Жилпромстрой-8».

Также напомним, что вечером 8 июня дождь затопил здание Николаевского аэровокзала, в частности терминал аэропорта, который без тендера отремонтировала строительная компания «Житлопромстрой-8» и теперь пытается отсудить более 40 миллионов из областного бюджета.

В свою очередь директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что не видит ничего критичного в том, что недавно реконструированное здание аэровокзала затопило дождем.

11 июня Соломенский суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в связи с вероятными нарушениями при ремонте здания николаевского аэропорта компанией «Жилпромстрой-8».

Директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна, 17 июля, во время общения с президентом Владимиром Зеленским заявил, что на окончание реконструкции здания аэровокзала нужно 60 миллионов гривен и 4 месяца.