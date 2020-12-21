В понедельник, 21 декабря, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что намерен развивать коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» за счет госбюджета, а не денег области.

Информация прозвучала в ходе брифинга, - сообщает корреспондент НикВести.

Он указал, что в проекте бюджета области на 2021 год аэропорту предусмотрели «небольшую сумму», ее он не озвучил, но сказал, что деньги направят на продление аккредитации аэропорта.

— Естественно, в бюджете есть аэропорт. Есть программа развития аэропортов, сейчас боремся, чтобы нас включили в Агентство. Провели в Киеве совещание вместе с Федром Барной и заместителем министра инфраструктуры, прорабатывали вопросы. Также я попросил, и Федор встречался с компанией, которая имеет возможность и намерения разместить авиакомпанию в Николаеве. Пытаемся привлечь деньги государственные. Аэропорт хочу развивать за счет госбюджетов и программ. В бюджете есть переходящая субвенция на аэропорт, которую нужно доработать. Массово собирать деньги с объединенных территориальных общин и бросать на аэропорт я не буду, - сказал Виталий Ким.

Также он сказал, что областная власть приложит усилия, чтобы аэропорт включили в государственную целевую программу развития аэропортов.

— Есть предварительная договоренность, если мы сделаем проект, а это приблизительно 5 миллионов гривен, то нас включат в программу, там 200 миллионов гривен. Нужно, чтобы народные депутаты и Министерство инфраструктуры отработали, но это не обязанность, а возможность, этот проект нам все равно нужен будет, это по продлению взлетной полосы, - рассказал чиновник.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» нужно обязательно развивать, мол, наша область в этом плане не должна быть хуже соседних.