У Миколаєві днями підпишуть перші договори на проєктування відновлення будинків за гроші Світового банку

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: МикВісті

У Миколаєві днями мають підписати перші два договори по розробці проєктів відновлення багатоквартирних будинків у межах програми «HOPE», що фінансується Світовим банком.

Про це 28 серпня на пресконференції розповів заступник директора департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов, пишуть «МикВісті».

— Ми знаходимося по двох закупівлях на фінальному етапі. Напевно у понеділок чи вівторок буде підписання перших двох договорів з переможцями, — зазначив він.

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Так, переможцями було обрано консорціум: спільне підприємство «Відновлення житла НОРЕ» (ТОВ «АНСТРОЙ ПРОЕКТ», ТОВ «АКФ МОДУЛОР», ТОВ «ПРОЕКТДОРМІСТТЕХНОЛОГІЯ», ФОП Ічетовкін, ФОП Романое). Як розповів Ігор Набатов, вони об'єднались для участі у проєкті.

Щодо інших шести закупівель, то наразі частина на етапі розгляду, а по двох закупівля очікується подання пропозицій. Ще одна закупівля провалилась.

— По п’ятій закупівлі нажаль планується повторне оголошення, тому що були відхилені дві пропозиції. Тобто ми повертаємось трохи назад. Після оновлення річного плану і буде можливість її переоголосити, — додав Ігор Набатов.

Підготовнені дані для презентаці від департаменту міського господарства

Нагадаємо, що мова йде про відновлення 69 будинків. До кінця 2027 року місто планує отримати готову проєктну документацію для кожного будинку, після чого — перейти до закупівель будівельних робіт.

Раніше у Міністерстві розвитку громад та територій України «МикВісті» пояснили, що закупівлі з пошуку підрядників для розробки проєктів відбудови зруйнованих житлових будинків у Миколаєві вирішили перезапустити через вимоги до учасників тендерів. Наразі розглядають можливість зменшити умови участі у закупівлях, але для цього з відповідною пропозицією до Світового банку має звернутися міська рада.

HOPE: Відбудова житла у Миколаєві

У 2025 році стало відомо, що Миколаїв отримає 150 мільйонів гривень від Світового банку на розробку проєктно-кошторисної документації з відновлення багатоквартирних будинків у межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE». Проєктування відбуватиметься не побудинково, а кластерами. До кожного з 21 кластеру увійшло від 2 до 5 багатоповерхових будинків, які зазнали руйнації.

Спочатку йшлося про розробку проєктів відбудови 54 будинків, але наразі їх кількість збільшують до 69.

«МикВісті» поцікавились у міської влади, чи встигнуть відбудувати житлові будинки за розробленими проєктами до того, як закінчиться термін їх дії. Там відповіли, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі будинки до 2027 року. Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розраховує, що після розробки проєктної документації на відновлення багатоповерхівок Світовий банк профінансує також їх відбудову.

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Згодом стало відомо, що до цього переліку увійшло щонайменше чотири будинки, які вже мають розроблену проєктно-кошторисну документацію — про це йдеться у статті «МикВісті» «Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання».