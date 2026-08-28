У Миколаєві цього року обстежили вже понад 860 споруд, пошкоджених російськими обстрілами

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня 2025 року. Фото: «МикВісті», Сергій Овчаришин

З 2023 року у Миколаєві обстежили 5307 об’єктів, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Цього року фахівці вже перевірили 861 об’єкт.

Про це розповіла начальниця Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради Олена Туова під час брифінгу 28 серпня, пишуть «МикВісті».

У реєстрі пошкодженого та знищеного майна наразі налічується близько 8700 об’єктів. Серед уже обстежених — 640 багатоквартирних будинків, 3364 квартири, 958 приватних житлових будинків та 338 нежитлових будівель.

Кількість обстежень щороку зростала. У 2023 році фахівці перевірили 1008 об’єктів, у 2024 році — 1310, а у 2025 році — 2128.

За словами Олени Туової, значне зростання кількості обстежень у 2025 році пов’язане, зокрема, з масованим обстрілом Миколаєва 2 серпня, внаслідок якого за одну ніч були пошкоджені близько 840 об’єктів. Тоді найбільше постраждали житлові будинки у Корабельному районі міста.

Начальниця Управління ДАБК Олена Туова і перший заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов. Фото: МикВісті

Посадовиця також пояснила, що обстеження проводять не лише за заявами мешканців. Районні адміністрації формують списки пошкоджених об’єктів, після чого фахівці Управління зв’язуються з мешканцями та представниками ОСББ, управляючих компаній і житлово-комунальних підприємств.

— Ми обстежуємо не лише за заявами громадян. Районні адміністрації першими виходять на місця та формують списки пошкоджених об’єктів. Після цього ми зв’язуємося з мешканцями, головами ОСББ та управляючими компаніями, щоб максимально обстежити будинки й квартири. Також розклеюємо оголошення та постійно інформуємо людей через Telegram-канали і Facebook, щоб вони могли звернутися та пройти обстеження, — пояснила Олена Туова.

Нагадаємо, у Миколаєві внаслідок російського обстрілу 4 серпня пошкоджено 21 житловий будинок, два з них можуть не підлягати відновленню. Пошкоджень зазнали 15 приватних будинків і шість багатоповерхівок.

Зазначимо, що у Миколаєві триває відбір консультантів, які розроблятимуть проєкти відновлення 68 багатоквартирних будинків у межах програми «HOPE», що фінансується Світовим банком.

Раніше у Міністерстві розвитку громад та територій України «МикВісті» пояснили, що закупівлі з пошуку підрядників для розробки проєктів відбудови зруйнованих житлових будинків у Миколаєві вирішили перезапустити через вимоги до учасників тендерів. Наразі розглядають можливість зменшити умови участі у закупівлях, але для цього з відповідною пропозицією до Світового банку має звернутися міська рада.

HOPE: Відбудова житла у Миколаєві

У 2025 році стало відомо, що Миколаїв отримає 150 мільйонів гривень від Світового банку на розробку проєктно-кошторисної документації з відновлення багатоквартирних будинків у межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE». Проєктування відбуватиметься не побудинково, а кластерами. До кожного з 21 кластеру увійшло від 2 до 5 багатоповерхових будинків, які зазнали руйнації.

Спочатку йшлося про розробку проєктів відбудови 54 будинків, але наразі їх кількість збільшують до 69.

«МикВісті» поцікавились у міської влади, чи встигнуть відбудувати житлові будинки за розробленими проєктами до того, як закінчиться термін їх дії. Там відповіли, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі будинки до 2027 року. Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розраховує, що після розробки проєктної документації на відновлення багатоповерхівок Світовий банк профінансує також їх відбудову.

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Згодом стало відомо, що до цього переліку увійшло щонайменше чотири будинки, які вже мають розроблену проєктно-кошторисну документацію — про це йдеться у статті «МикВісті» «Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання».

В Департаменті житлово-комунального господарства пояснили, що вже розроблені містом проєкти включають стабілізаційні заходи, а за проєктом «HOPE» — енергозбереження та благоустрій.

«В будь-якому разі наші проєкти вони більш вузькі, ніж ті, які будуть розроблятися в рамках «HOPE», — додали там.

Станом на листопад 2025 року тривали тендери на пошук проєктантів капітального ремонту багатоквартирних будинків, що увійшли до «HOPE».