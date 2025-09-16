Обстріл Миколаєва 2 серпня завдав понад ₴215 млн збитків
- Даріна Мельничук
20:05, 16 вересня, 2025
Російський обстріл Миколаєва 2 серпня 2025 року зруйнував житлові будинки та відділення «Укрпошти». Збитки для довкілля оцінили у понад 215 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.
Зазначається, що уламки боєприпасів пошкодили приватні будинки та поштове відділення АТ «Укрпошти» по вулиці Олега Ольжича.
Фахівці провели обстеження території та склали 20 актів огляду. За їхніми даними:
- засмічена площа становить 5 704 квадратних метри;
- обсяг будівельного сміття та уламків — 3 139 кубічних метрів.
Сума шкоди, завданої довкіллю, склала 215 765 338 гривень.
Обстріл Миколаєва 2 серпня
Росія завдала ракетний удар по Миколаєву о 22:01 2 серпня. Після атаки в одному з районів міста виникла пожежа. Всі служби виїхали на місце, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що зруйнований приватні будинки, пошкоджені ще низка осель, у тому числі багатоповерхівки. А згодом в ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв.
Внаслідок ракетного удару постраждало 7 людей, зруйновано три приватні будинки. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.
