Обстріл Миколаєва 2 серпня завдав понад ₴215 млн збитків

Наслідки обстрілу Миколаєва 2 серпня 2025 року. Фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 2 серпня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Російський обстріл Миколаєва 2 серпня 2025 року зруйнував житлові будинки та відділення «Укрпошти». Збитки для довкілля оцінили у понад 215 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що уламки боєприпасів пошкодили приватні будинки та поштове відділення АТ «Укрпошти» по вулиці Олега Ольжича.

Фахівці провели обстеження території та склали 20 актів огляду. За їхніми даними:

  • засмічена площа становить 5 704 квадратних метри;
  • обсяг будівельного сміття та уламків — 3 139 кубічних метрів.

Сума шкоди, завданої довкіллю, склала 215 765 338 гривень.

Обстріл Миколаєва 2 серпня 

Росія завдала ракетний удар по Миколаєву о 22:01 2 серпня. Після атаки в одному з районів міста виникла пожежа. Всі служби виїхали на місце, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що зруйнований приватні будинки, пошкоджені ще низка осель, у тому числі багатоповерхівки. А згодом в ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв.

Внаслідок ракетного удару постраждало 7 людей, зруйновано три приватні будинки. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.

