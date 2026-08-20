«Пакунок школяра»: місцевий бізнес може залучити нових покупців. Фото: diia.gov.ua

Магазини шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття, ФОП, універсальні магазини й великі маркетплейси можуть приймати оплату коштами програми «Пакунок школяра».

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

Для цього не потрібно проходити окрему реєстрацію в програмі. Головне – щоб платіжний термінал продавця був налаштований на відповідний MCC-код:

Шкільне приладдя, книги та канцелярія (MCC 5192, 5942, 5943, 5945)

Одяг, взуття та товари для спорту (MCC 5641, 5651, 5661, 5941)

Електроніка та гаджети для навчання (MCC 5732)

Медичні послуги, аптеки та здоров’я дитини (MCC 5912, 8042, 8043, 8011, 8031, 8049, 8062, 8099, 4119, 8050, 7297)

Розвиток, гуртки, розваги та спорт (MCC 8299, 8351, 7997, 7991, 7996, 7998)

Продукти харчування та супермаркети (MCC 5310, 5411, 5451, 5499)

Тобто можливість приймати «дитячі» виплати залежить насамперед від налаштування терміналу, а не від формальної участі бізнесу в окремому переліку.

Це стосується як магазинів так і маркетплейсів – за умови, що їхні термінали мають відповідні MCC-коди та відповідають правилам банку-еквайра і платіжних систем.

Для бізнесу це можливість залучити нових клієнтів, а для батьків – більше свободи вибору, де придбати необхідні для дитини товари.

Щоб покупці одразу знали, що у вашому магазині можна розрахуватися коштами «Пакунка школяра», можна використати інформаційний стікер від Мінсоцполітики. Його можна розмістити як у фізичному магазині, так і в онлайн-магазині.

Готові стікери за посиланням.

«Пакунок школяра» – це не лише підтримка родин, а й можливість для українського бізнесу залучити нових покупців.

«Пакунок школяра»: місцевий бізнес може залучити нових покупців. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України виділить 41,1 мільйона гривень на облаштування освітнього середовища та забезпечення резервного живлення освітніх закладів у прифронтових регіонах. Ці кошти зібрали через UNITED24.