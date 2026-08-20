 «Пакунок школяра»: місцевий бізнес може залучити нових покупців

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Головна Новини Суспільство 13:04, 20 серпня, 2026

«Пакунок школяра»: місцевий бізнес може залучити нових покупців

«Пакунок школяра»: місцевий бізнес може залучити нових покупців. Фото: diia.gov.ua«Пакунок школяра»: місцевий бізнес може залучити нових покупців. Фото: diia.gov.ua

Магазини шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття, ФОП, універсальні магазини й великі маркетплейси можуть приймати оплату коштами програми «Пакунок школяра».

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

Для цього не потрібно проходити окрему реєстрацію в програмі. Головне – щоб платіжний термінал продавця був налаштований на відповідний MCC-код:

  • Шкільне приладдя, книги та канцелярія (MCC 5192, 5942, 5943, 5945)
  • Одяг, взуття та товари для спорту (MCC 5641, 5651, 5661, 5941)
  • Електроніка та гаджети для навчання (MCC 5732)
  • Медичні послуги, аптеки та здоров’я дитини (MCC 5912, 8042, 8043, 8011, 8031, 8049, 8062, 8099, 4119, 8050, 7297)
  • Розвиток, гуртки, розваги та спорт (MCC 8299, 8351, 7997, 7991, 7996, 7998)
  • Продукти харчування та супермаркети (MCC 5310, 5411, 5451, 5499)

Тобто можливість приймати «дитячі» виплати залежить насамперед від налаштування терміналу, а не від формальної участі бізнесу в окремому переліку.

Це стосується як магазинів так і маркетплейсів – за умови, що їхні термінали мають відповідні MCC-коди та відповідають правилам банку-еквайра і платіжних систем.

Для бізнесу це можливість залучити нових клієнтів, а для батьків – більше свободи вибору, де придбати необхідні для дитини товари.

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Щоб покупці одразу знали, що у вашому магазині можна розрахуватися коштами «Пакунка школяра», можна використати інформаційний стікер від Мінсоцполітики. Його можна розмістити як у фізичному магазині, так і в онлайн-магазині.

Готові стікери за посиланням.

«Пакунок школяра» – це не лише підтримка родин, а й можливість для українського бізнесу залучити нових покупців.

«Пакунок школяра»: місцевий бізнес може залучити нових покупців. Фото: Миколаївська обласна рада«Пакунок школяра»: місцевий бізнес може залучити нових покупців. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України виділить 41,1 мільйона гривень на облаштування освітнього середовища та забезпечення резервного живлення освітніх закладів у прифронтових регіонах. Ці кошти зібрали через UNITED24.

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Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада

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