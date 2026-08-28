 Зерна побільшало, молока поменшало: що відбувається в сільському господарстві Миколаївщини

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Головна Новини Економіка 18:00, 28 серпня, 2026

Зерна побільшало, молока поменшало: що відбувається в сільському господарстві Миколаївщини

Ринок у Миколаєві. Фото: МикВістіРинок у Миколаєві. Фото: МикВісті

На Миколаївщині на початок серпня цього року зібрали 2,5 мільйони тонн зернових і зернобобових. Це на 32% більше, ніж за той самий період минулого року.

Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті».

У середньому з одного гектара аграрії збирали 40,4 центнера зерна. Урожайність за рік зросла більш ніж на 29%.

Дані АПК Миколаївщини станом на 1 серпня 2026 року. Інфографіка: Управління статистики в Миколаївській областіДані АПК Миколаївщини станом на 1 серпня 2026 року. Інфографіка: Управління статистики в Миколаївській області

Також побільшало ріпаку та ярого ріпаку. Їх зібрали 347,8 тисяч тонн — на 32,4% більше, ніж торік. Урожайність зросла на 23% і становила 24,1 центнера з гектара.

Овочів зібрали 45 тисяч тонн — на 7,2% більше, ніж торік. А от картоплі отримали трохи менше — 43,3 тисяч тонн, що на 2,4% нижче за минулорічний показник.

Загалом за січень–липень сільськогосподарське виробництво в області зросло на 27,2%. Найбільше зростання припало на рослинництво — його обсяги збільшилися на 31,3%.

У тваринництві показники знизилися. За сім місяців виробництво скоротилося на 7,4%. Молока отримали 108,7 тисяч тонн — на 6,3% менше, ніж торік. Обсяг реалізованих на забій тварин у живій вазі становив 11,9 тисяч тонн — на 3,3% менше, ніж торік.

Дані АПК Миколаївщини станом на 1 серпня 2026 року. Інфографіка: Управління статистики в Миколаївській областіДані АПК Миколаївщини станом на 1 серпня 2026 року. Інфографіка: Управління статистики в Миколаївській області

Водночас виробництво яєць зросло на 2,8%. За сім місяців в області отримали 88,8 мільйонів штук.

Підприємства продавали зернові в середньому по 8,7 тисяч гривень за тонну, олійне насіння — по 24,3 тисяч гривень, картоплю — по 10,3 тисяч гривень, а овочі — по 6,7 тисяч гривень за тонну.

Нагадаємо, що на Миколаївщину припадає близько 3–4% загальноукраїнського виробництва зернових і близько 7% соняшнику.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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