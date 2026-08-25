Миколаївщина виробляє до 7% соняшнику в Україні

Україна навіть під час повномасштабної війни виробляє більше зернових та олійних культур, ніж потрібно для внутрішнього споживання. На Миколаївщину припадає близько 3–4% загальноукраїнського виробництва зернових і близько 7% соняшнику.

Про це розповіли науковці та представники аграрного сектору в коментарі «Суспільне Миколаїв».

За словами докторки сільськогосподарських наук, завідувачки кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету Антоніни Панфілової, у 2024 році в Україні зібрали близько 54 мільйони тонн зернових культур. Це майже на 50% більше за потреби внутрішнього ринку.

Водночас продовольча незалежність означає не лише достатні обсяги виробництва. Важливими є доступ населення до якісних і безпечних продуктів, стабільність їх виробництва та доступні ціни. Зокрема, молочної та тваринницької продукції в Україні виробляють недостатньо.

Миколаївщина забезпечує 7% виробництва соняшнику в Україні. Фото суспільне Миколаїв Миколаївщина забезпечує 7% виробництва соняшнику в Україні. Фото суспільне Миколаїв

Панфілова вважає, що Україну коректніше називати продовольчо самодостатньою за ключовими стратегічними видами сільськогосподарської продукції. Для посилення незалежності, за її словами, потрібно розвивати переробну промисловість, впроваджувати ресурсозберігальні технології та підвищувати стійкість аграрного виробництва до наслідків війни й змін клімату.

Важливу роль у продовольчій безпеці відіграє і експорт аграрної продукції. Директорка насіннєвого господарства Надія Іванова зазначила, що аграрний сектор забезпечує понад третину валютної виручки України. Експорт дає змогу аграріям продовжувати роботу та підтримує надходження до державного бюджету.

Україна має сприятливі умови для вирощування різних культур завдяки відмінностям у ґрунтах, кліматі, кількості опадів, сонячному світлі та температурі. Частку нішевих культур збільшують, однак зернові залишаються важливою складовою виробництва.

Водночас, за словами кандидата економічних наук, керівника Миколаївського осередку «Спілки економістів України» Олексія Мірошниченка, жодна країна не може повністю забезпечувати себе всіма товарами без імпорту. У відкритій конкурентній економіці споживачі можуть обирати дешевшу або якіснішу імпортну продукцію.

Частка продовольчої продукції в українському експорті після початку повномасштабної війни зросла вдвічі. За підсумками 2025 року вона становила 56%, або понад 22,5 мільярда доларів. Це пов’язано, зокрема, зі значним скороченням експорту іншої продукції, зокрема хімічної та металургійної.

Докторка політичних наук, професорка кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Наталія Ніколаєнко вважає продовольчу незалежність складовою спроможності держави самостійно забезпечувати свої потреби. Вона також наголосила на необхідності захищати українських агровиробників під час залучення міжнародної допомоги та інвестицій.

За даними аграрних науковців, попри війну Україна зберігає достатні обсяги виробництва основних зернових та олійних культур для внутрішнього споживання, водночас за окремими видами продукції, зокрема молочною та тваринницькою, країна залежить від імпорту.

Нагадаємо, у серпні 2026 року стало відомо, що у Великій Британії дослідники вирощують овочі на глибині 1100 метрів під землею, у колишній шахті. Науковці перевіряють, чи здатне підземне землеробство зробити виробництво продуктів харчування стабільнішим і менш залежним від погодних умов.