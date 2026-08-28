У мерії не знають, коли донори почнуть демонтаж готелю «Миколаїв» та зруйнованих будинків

Зруйнована будівля готелю «Миколаїв», фото: Костянтин і Влада Ліберови

У Миколаєві поки не називають конкретну дату початку часткового демонтажу будівлі готелю «Миколаїв», а також двох пошкоджених житлових будинків на вулицях Образцова,1 та Логінова, 54 (Крилова) за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP )

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов, 28 серпня на пресконференції, пишуть «МикВісті».

За його словами, місто не має інформації про вартість демонтажу, оскільки роботи фінансує та організовує безпосередньо UNDP через свого підрядника. Миколаївська міська рада лише формує заявки щодо об’єктів, які потребують демонтажу.

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— Що стосується вартості, однозначно, одразу кажу, ні по одному об’єкту ми не будемо мати інформацію, навіть якщо всі демонтажні роботи розпочнуться завтра, тому що це контракт фактично між UNDP та їх підрядником. Ми жодного відношення до цього не маємо. Ми просто даємо заявки, що нам треба зробити, — пояснив Ігор Набатов.

Водночас конкретну дату початку робіт посадовець також не назвав. За його словами, строки запуску проєкту останнім часом уже кілька разів переносили.

— Я не хочу казати конкретні строки, тому що вони тільки переносяться останнім часом, — сказав він.

Найближчим до початку робіт наразі є будинок на Логінова, 54. За словами Набатова, цей об’єкт визначили пріоритетним як з боку міста, так і з боку UNDP.

Основна проблема наразі пов’язана з підготовкою будівлі до демонтажу. UNDP готова профінансувати безпосередньо демонтажні роботи, однак поки немає остаточного рішення щодо фінансування підготовчих заходів.

Йдеться, зокрема, про встановлення укріплювальних балок та інших конструкцій, які мають забезпечити стійкість будівлі під час демонтажу верхньої частини.

— Вони готові профінансувати безпосередньо роботи з демонтажу, але немає чіткого розуміння щодо можливості профінансувати підготовчі роботи для того, щоб встановити всі балки, укріплювальні конструкції, щоб вони почали розбирати зверху, а нижня частина не повинна розвалитися, поки вони щось роблять зверху, — розповів Ігор Набатов.

За його словами, місто зараз опрацьовує це питання разом із UNDP і очікує на рішення щодо фінансування підготовчих робіт.

Нагадаємо, у січні 2026 року в міськраді повідомляли, що за підтримки UNDP у Миколаєві планують частково демонтувати три пошкоджені об’єкти: багатоповерхівку на Логінова, 54, будівлю готелю «Миколаїв» та житловий будинок на Образцова, 1.

Щодо будинку на Логінова, 54, спочатку планують демонтувати пошкоджений під’їзд, після чого провести технічне обстеження. Залежно від результатів експертизи визначатимуть, чи можна залишити частину конструкції, чи необхідний повний демонтаж під’їзду.

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