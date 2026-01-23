У Миколаєві демонтують зруйновану частину готелю «Миколаїв», — ДЖКГ

Зруйнована будівля готелю «Миколаїв», фото: Костянтин і Влада Ліберови

Зруйновану частину будівлі готелю «Миколаїв» у центрі міста планують демонтувати за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP).

Про це сказав перший заступник директора Департамента житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов на брифінгу 22 січня, пишуть «МикВісті».

— В рамках проєктів, які плануються реалізувати в межах нового тендеру UNDP, також готель «Миколаїв». Це буде частковий демонтаж тієї частини, яка є пошкодженою. А також — житловий будинок за адресою Образцова, 1. Знову ж таки мова про частковий демонтаж, — сказав Ігор Набатов.

Зруйнована будівля готелю «Миколаїв», 14 липня 2022 рік, фото: «МикВісті» Зруйнована будівля готелю «Миколаїв», 14 липня 2022 рік, фото: «МикВісті»

Нагадаємо, російські війська влучили ракетою у будівлю готелю «Миколаїв» вранці 14 липня 2022 року. «МикВісті» були на місці подій та зафіксували наслідки ракетного удару.

Загалом за три роки повномасштабного вторгнення (з лютого 2022 року до березня 2025 року) російські війська здійснили мінімум 31 авіаудар по готелях у різних українських містах. На карті позначені і готелі у Миколаєві.

