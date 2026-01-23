У Миколаєві демонтують зруйновану частину готелю «Миколаїв», — ДЖКГ
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
13:55, 23 січня, 2026
-
Зруйновану частину будівлі готелю «Миколаїв» у центрі міста планують демонтувати за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP).
Про це сказав перший заступник директора Департамента житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов на брифінгу 22 січня, пишуть «МикВісті».
— В рамках проєктів, які плануються реалізувати в межах нового тендеру UNDP, також готель «Миколаїв». Це буде частковий демонтаж тієї частини, яка є пошкодженою. А також — житловий будинок за адресою Образцова, 1. Знову ж таки мова про частковий демонтаж, — сказав Ігор Набатов.
Нагадаємо, російські війська влучили ракетою у будівлю готелю «Миколаїв» вранці 14 липня 2022 року. «МикВісті» були на місці подій та зафіксували наслідки ракетного удару.
Загалом за три роки повномасштабного вторгнення (з лютого 2022 року до березня 2025 року) російські війська здійснили мінімум 31 авіаудар по готелях у різних українських містах. На карті позначені і готелі у Миколаєві.
Читайте також статтю «МикВісті» «Руки досі трясуться». Як після обстрілу виглядає миколаївський готель Optima?».
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews.
