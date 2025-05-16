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За 3 роки РФ завдала мінімум 31 авіаудар по готелях, серед них і миколаївські, — дослідження

Зруйнований через російські атаки готель «Миколаїв». Архівне фото: «МикВісті»Зруйнований через російські атаки готель «Миколаїв». Архівне фото: «МикВісті»

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з лютого 2022 року до березня цього року, російські війська здійснили мінімум 31 авіаудар по готелях у різних українських містах. На карті позначені і готелі у Миколаєві. 

Як зазначається у спільному дослідженні журналістських організацій Truth Hounds та «Репортери без кордонів» (RSF), під удари потрапили 25 готелів.

Карта українських готелів, по яких влучали російські війська. Скриншот з дослідження Truth HoundsКарта українських готелів, по яких влучали російські війська. Скриншот з дослідження Truth Hounds

Унаслідок цих ударів постраждали переважно цивільні, серед них і журналісти. Зокрема, загинув один та поранені 25 медійників.

Автори дослідження вважають ці атаки не випадкові, а їх ціллю є обмеження роботи преси.

Загалом 27 з 31 удару припали на регіони активних бойових дій. Майже всі атаки (30 із 31) були нанесені по готелях без явної військової присутності.

У понад 15 випадках застосовувалися ракети «Іскандер» 9К720 — високоточна зброя, що свідчить про цілеспрямовані удари по готелях. Окрім того, зафіксували вісім обстрілів готелів на тимчасово окупованих територіях, де в чотирьох випадках перебували російські війська.

Готель Reikartz, який постраждав від російських атак. Архівне фото: «МикВісті»Готель Reikartz, який постраждав від російських атак. Архівне фото: «МикВісті»

Зазначається, що у Кривому Розі між серпнем 2024 роком і березнем 2025 року російські війська пошкодили вісім готелів. 

Українські та іноземні журналісти, повідомили, що російські обстріли серйозно завадили логістиці їхніх відряджень, призвели до збільшення стресу та завдали емоційних травм.

Читайте статті «МикВісті» «Як війна вплинула на готельно-ресторанний бізнес Миколаєва» та «Руки досі трясуться». Як після обстрілу виглядає миколаївський готель Optima?».

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