Удар по готелю в Кривому Розі: загинули четверо людей

У Кривому Розі росіяни вдарили по готулю. Фото: ДСНС

У Кривому Розі внаслідок російського удару балістичною ракетою по готелю кількість жертв зросла до чотирьох.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та ДСНС.

Спочатку повідомляли про трьох загиблих під час удару по готелю. Однак о 8:55 Олександр Вілкул проінформував, що у лікарні помер ще один чоловік. Таким чином, кількість жертв зросла до чотирьох.

За його словами, у перші години з-під завалів вдалося врятувати 18 людей. Пожежу загасили, пошуково-рятувальна операція триває.

Поранення отримала 31 людина, у тому числі 13-річна дівчинка. Наразі у лікарнях перебувають 28 осіб, з них троє у вкрай важкому стані, 11 у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу.

«За попередньою інформацією, крім готелю пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 2 школи, 2 дитсадки, заклад культури, пошта, об'єкти бізнесу», — повідомив Олександр Вілкул.

У п’ятницю, 7 березня, у Кривому Розі оголошено днем жалоби за жертвами ворожої атаки.

У Кривому Розі росіяни вдарили по готулю. Фото: ДСНС

У Кривому Розі росіяни вдарили по готулю. Фото: ДСНС

У Кривому Розі росіяни вдарили по готулю. Фото: ДСНС

У Кривому Розі росіяни вдарили по готулю. Фото: ДСНС

У Кривому Розі росіяни вдарили по готулю. Фото: ДСНС

У Кривому Розі росіяни вдарили по готулю. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вночі 6 березня росіяни знову атакували Одеський район безпілотниками. Постраждали люди та цивільна інфраструктура. В ОВА заявили про ураження енергетичного об'єкту.