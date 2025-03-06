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Атака дронів на Одещину: є поранені, постраждали будинки та енергооб’єкт, десятки тисяч людей залишились без світла

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська обласна прокуратура

Вночі 6 березня росіяни знову атакували Одеський район безпілотниками. Постраждали люди та цивільна інфраструктура. В ОВА заявили про ураження енергетичного об'єкту.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Як зазначається, внаслідок атаки постраждало двоє людей, один з яких госпіталізований. Крім цього зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі. 

«Також є ураження енергетичного об'єкту. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби», — написав Олег Кіпер.

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

За даними правоохоронців, 5 березня ввечері збройні сили РФ атакували місто Південне Одеської області. Було пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, приміщення СТО та щонайменше 15 автомобілів. Через російську атаку без світла залишились понад десять тисяч місцевих жителів.

Нагадаємо, що пізно ввечері 4 березня російські війська також атакували Одещину. Постраждала цивільна та критична інфраструктура, одна людина загинула.

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