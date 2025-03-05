Внаслідок удару росіян по Одещині загинула людина: фіксують масштабні руйнування та пожежі

Наслідки атаки по Одесі. Фото: ДСНС

Пізно ввечері 4 березня російські війська атакували Одещину. Постраждала цивільна та критична інфраструктура, одна людина загинула.

Про це повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС в Одеській області та в Одеській ОВА.

Через ворожу атаку пошкоджено та зруйновано щонайменше 20 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі приміщення, бізнесцентр, поштове відділення, медична лабораторія, торгівельні об’єкти та автомобілі містян.

У передмісті Одеси загинув чоловік.

«77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових поранень», — додали в ОВА.

Наслідки атаки по Одесі. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Одесі. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Одесі. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Одесі. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Одесі. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Одесі. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Одесі. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Одесі. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по Одесі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що учора, 4 березня, російські війська шість разів атакували Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV.