Внаслідок удару росіян по Одещині загинула людина: фіксують масштабні руйнування та пожежі
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- Альона Коханчук
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9:23, 05 березня, 2025
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Пізно ввечері 4 березня російські війська атакували Одещину. Постраждала цивільна та критична інфраструктура, одна людина загинула.
Про це повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС в Одеській області та в Одеській ОВА.
Через ворожу атаку пошкоджено та зруйновано щонайменше 20 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі приміщення, бізнесцентр, поштове відділення, медична лабораторія, торгівельні об’єкти та автомобілі містян.
У передмісті Одеси загинув чоловік.
«77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових поранень», — додали в ОВА.
Нагадаємо, що учора, 4 березня, російські війська шість разів атакували Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV.
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