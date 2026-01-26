UNDP демонтує зруйновану частину будинку на Крилова у Миколаєві

Пошкоджений підʼїзд будинку на Крилова в Миколаєві, фото: «МикВісті»

Зруйновану частину багатоквартирного житлового будинку на Крилова, 54 (зараз — Євгенія Логінова) у Миколаєві демонтують за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP) у 2026 році.

Про це сказав перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов на брифінгу 22 січня, пишуть «МикВісті».

— Дуже довгий час не було можливості зробити це ані силами міста, ані силами партнерів. UNDP вже, до речі, кілька разів виїжджали на цей об'єкт і відмовлялися в зв'язку зі складністю цих робіт, але в рамках того тендеру, який відбувається зараз у UNDP, окремо закладено роботи саме з часткового демонтажу багатоквартирних будинків і цей проєкт повинен бути реалізований одним із перших в 2026 році, — сказав Ігор Набатов.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Після часткового демонтажу зруйнованого під'їзду будинку, каже він, Департамент ЖКГ проведе технічну експертизу на визначення стану конструкції. Від її висновку залежатиме, чи демонтують у подальшому зруйнований під'їзд будинку повністю.

— На сьогоднішній день є прийняте рішення та узгоджена позиція між UNDP та Департаментом, що коли розпочинається відповідний проєкт демонтажу, то Департамент вже буде готовий зайти з договором на технічне обстеження. Щоб все майже паралельно відбувалось — щоб та техніка, яка буде використовуватися в рамках демонтажу, не простоювала і за необхідності одразу приступила до повного демонтажу підʼїзду. Я думаю, найближчим часом зможемо побачити ці результати роботи, — пояснив Ігор Набатов.

Водночас UNDP має провести частковий демонтаж будівлі готелю «Миколаїв» та житлового будинку по вулиці Образцова, 1.

Нагадаємо, що і самі мешканці будинку, і Департамент житлово-комунального господарства вже проводили три експертизи стану будівлі на Крилова, 54.

Перші дві дали протилежні відповіді: і демонтаж, і відновлення. Через це в ДЖКГ замовили третю екпертизу, яка рекомендувала знести 8-10 поверхи сьомого під'їзду. Перший заступник директора Департамента Ігор Набатов додав, що остаточний третій технічний звіт дав можливість усім жителям отримати житлові сертифікати в рамках програми «єВідновлення».

Історію будинку на Крилова, 54 «МикВісті» розповіли у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».