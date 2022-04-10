В начале марта на территории Николаевского международного аэропорта развернулись ожесточенные бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами.

Украинским защитникам удалось отбить атаки врага и не дать ему занять позиции в важной стратегической точке. Однако в результате битвы аэропорт подвергся разрушительным обстрелам со стороны российских войск и фактически убыл ничтожен.

НикВести побывали на территории аэропорта, который еще совсем недавно принимал рейсы, и показали последствия обстрелов.

Отметим, что летом 2020 года аэровокзал впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева. Чтобы это могло случиться, на ремонт терминала и взлетно-посадочной полосы деньги собирали со всей области — выделяли из областного, районных городских и сельских бюджетов.

В течение нескольких лет николаевцы летали отсюда в Турцию, Египет, Киев. Буквально за месяц до начала полномасштабной войны, 23 января, компания «Мотор Сич» запустила регулярный рейс в Киев, а накануне «Николаевскому международному аэропорту» предварительно согласовали включение в государственную программу развития аэропортов на 2022 год.

Теперь на аэровокзале встречают разбитыми панорамными окнами, разрушенным залом ожидания и пробоинами от снарядов в полу. Несмотря на масштабные разрушения в холле уцелело пианино — как символ того, что музыка здесь еще зазвучит, а из динамиков будут раздаваться объявления посадок на новые рейсы.

Фоторепортаж

Фото: Любовь Кицул

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.