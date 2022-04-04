В результате ракетных обстрелов Николаева российскими войсками 4 апреля погибли 10 горожан, еще 46 человек получили ранения.

Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал мэр Александр Сенкевич, пишут НикВести.

Во время утреннего обстрела Заводского района погиб 1 человек, 5 пострадали.

— Это просто «спальник». Обычный спальный район. Там нет ни одного военного объекта, ни одной фабрики или завода, — отметил мэр.

Ближе к вечеру в Николаеве обстреляли еще один жилой район. В результате атаки погибли 9 человек, 41 — получили ранения. Городской голова призвал николаевцев не выходить на улицу без надобности.

— В ближайшее время мы можем услышать об умерших. Зачем бьют по спальным районам? Кассетные снаряды предназначены для людей. Они убивают обычных людей. Я хочу, чтобы вы понимали, что немного потеплело, и мы все начали выходить на улицу. Но сегодня это очень небезопасно. Сегодняшние смерти — пример того, как все происходит. Не выходите без особой надобности на улицу. Будьте внимательны, находитесь дома, — сказал он.

Ранее НикВести показали некоторые последствия утреннего обстрела. Оккупанты стреляли кассетными снарядами из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.