Один из снарядов РСЗО Смерч, упавших в Николаеве днем ранее

Утром 4 апреля Николаев подвергся ракетному обстрелу кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области.

Взрывы были слышны всю ночь, но наиболее массово обстреливали ближе к утру, - сообщает корреспондент НикВести.

Звуки взрывов были слышны в разных районах города. Исходя из фото и видео, имеющихся в распоряжении редакции, вновь пострадала гражданская инфраструктура - жилые дома и объекты социальной сферы города.

Отметим, что публикация фото и указание местоположений артиллерийских обстрелов запрещена украинскими законами.

Есть информация о пострадавшем в Николаеве. Мужчина, услышав взрывы, начал убегать. Когда понял, что угроза близко, лег на землю. Осколки кассетных снарядов повредили ему руку и ногу. От верной гибели его спасло то, что он вовремя лег на землю.

Ракетную атаку по городу подтвердил также и мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Друзья с самого утра русские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные. Как обычно, прошу вас не публиковать никаких фотографий или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией – пишите мне в частные сообщения на Facebook, - сообщил он.

Вы также можете поделиться фото с редакцией НикВести в Telegram @derenuga. Мы проверим информацию и опубликуем только после согласования с Николаевской областной военной администрацией.

Война в Украине: Самое главное по Николаевской области

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.