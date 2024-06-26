Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «НикВести»

В ніч на 26 червня російська армія завдала ракетного удару по території Миколаївського району.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

О 23:55 повідомлялось, що в бік міста летить авіаційна керована ракета. Після чого в районі було чутно звук вибуху.

В ОВА повідомляють, що внаслідок падіння уламків відбулося займання сухої трави на відкритій території за межами населених пунктів. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Ніхто не постраждав.

Крім того, під вечір 25 червня під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада та Очаків.

В останньому зокрема через атаку пошкоджено дах пʼятиповерхового будинку. Серед місцевих ніхто не постраждав.

Нагадаємо, минулої доби росіяни тричі обстрілювали з артилерії громади Миколаївської області.

А в ніч на 22 червня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА «Shahed».