На правобережжі Херсонщини обстрілами пошкоджено та зруйновано вже 84% освітніх закладів

Школа в Білозерській громаді після атак російських КАБів, фото: Херсонська ОВА

Внаслідок бойових дій на правому березі Херсонської області пошкоджено або повністю зруйновано понад 300 навчальних закладів.

Таку статистику озвучив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відео в своєму телеграм-каналі.

За його словами, із 425 закладів освіти 68 повністю знищені, а 289 зазнали значних пошкоджень.

— Ми працюємо над відновленням, але масштаби руйнування колосальні. З 425 закладів освіти на Правобережжі Херсонщини повністю зруйновані 68, ще 289 пошкоджені. Тому вже проведено поточні ремонти у 13 освітніх закладах, що мали незначні пошкодження. Це 7 шкіл та 6 дитячих садків у Музиківській, Кочубеївській, Великоолександрівський, Високопільській та Херсонській громадах, — сказав Олександр Прокудін.

Він також зазначив, що наразі регіон працює над відновленням ще 11 навчальних закладів у пʼяти громадах — 8 шкіл та 3 дитсадків.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у Херсоні будуватимуть підземну школу на 500 учнів. Станом на квітень в МВА розробляли проєктно-кошторисну документацію.