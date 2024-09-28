В Миколаївській області підприємство за скид стічних вод в річку отримало штраф у ₴10 тис.

Річка Висунь, фото: Wikiwand

У Миколаївській області «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» незаконно скидало недоочищені стічні води до річки Висунь.

За порушення держпідприємство отримало штраф у розмірі 10 тисяч гривень, повідомили у пресслужбі екологічної інспекції.

У результаті позапланової перевірки екоінспектори виявили численні порушення екологічних норм. Зокрема відсутність узгодженого графіку відбору проб води з Миколаївською ОДА, неведення журналу обліку водовідведення кар'єрних вод.

Також підприємство надало недостовірні статистичні звіти за 2021-2023 роки, а лабораторний контроль стічних вод не проводився належним чином — там виявлено перевищення допустимих концентрацій нітратів, сульфатів і хлоридів.

На держпідприємстві не було водолічильника на системі випуску води з кар'єру.

В екоінспекції зазначили, що посадову особу підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності — за завдані збитки у 2022 році він має сплатити 10 602 гривні.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Міськводоканал» Баштанської міської ради сплатило штраф за скид недоочищених стічних вод у річку Інгул.