В Миколаївській області підприємство за скид стічних вод в річку отримало штраф у ₴10 тис.
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- Аліса Мелік-Адамян
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21:35, 28 вересня, 2024
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У Миколаївській області «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» незаконно скидало недоочищені стічні води до річки Висунь.
За порушення держпідприємство отримало штраф у розмірі 10 тисяч гривень, повідомили у пресслужбі екологічної інспекції.
У результаті позапланової перевірки екоінспектори виявили численні порушення екологічних норм. Зокрема відсутність узгодженого графіку відбору проб води з Миколаївською ОДА, неведення журналу обліку водовідведення кар'єрних вод.
Також підприємство надало недостовірні статистичні звіти за 2021-2023 роки, а лабораторний контроль стічних вод не проводився належним чином — там виявлено перевищення допустимих концентрацій нітратів, сульфатів і хлоридів.
На держпідприємстві не було водолічильника на системі випуску води з кар'єру.
В екоінспекції зазначили, що посадову особу підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності — за завдані збитки у 2022 році він має сплатити 10 602 гривні.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Міськводоканал» Баштанської міської ради сплатило штраф за скид недоочищених стічних вод у річку Інгул.