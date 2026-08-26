У Миколаєві чоловік незаконно спиляв горіх і тепер заплатить штраф ₴7 тис.
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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У Миколаєві чоловік незаконно спиляв горіх. За знищене дерево йому доведеться заплатити сім тисяч гривень.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що 24 серпня інспектор виявив спиляне дерево на вулиці 3-й Слобідській. Завдану довкіллю шкоду оцінили у сім тисяч гривень. Цю суму порушник має відшкодувати повністю.
В екоінспекції закликали мешканців міста берегти дерева та повідомляти про випадки незаконного спилювання зелених насаджень.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві планують затвердити перелік зелених зон рекреаційного призначення. До нього хочуть внести п’ять територій у Центральному, Заводському та Корабельному районах.
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