У Миколаєві чоловік незаконно спиляв горіх і тепер заплатить штраф ₴7 тис.

У Миколаєві чоловік незаконно спиляв горіх. За знищене дерево йому доведеться заплатити сім тисяч гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

У Миколаєві чоловік незаконно спиляв дерево. Фото: Держекоінспекція У Миколаєві чоловік незаконно спиляв дерево. Фото: Держекоінспекція

Зазначається, що 24 серпня інспектор виявив спиляне дерево на вулиці 3-й Слобідській. Завдану довкіллю шкоду оцінили у сім тисяч гривень. Цю суму порушник має відшкодувати повністю.

В екоінспекції закликали мешканців міста берегти дерева та повідомляти про випадки незаконного спилювання зелених насаджень.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві планують затвердити перелік зелених зон рекреаційного призначення. До нього хочуть внести п’ять територій у Центральному, Заводському та Корабельному районах.