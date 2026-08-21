 У Миколаєві мають затвердити оновлений перелік заповідних зелених зон

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Головна Новини Політика 12:50, 21 серпня, 2026

У Миколаєві мають затвердити оновлений перелік заповідних зелених зон

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Дуб у парку Дуб у парку "Дружба" у Миколаєві. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві планують затвердити перелік зелених зон рекреаційного призначення. До нього хочуть внести п’ять територій у Центральному, Заводському та Корабельному районах.

Відповідний проєкт рішення мають розглянути на сесії Миколаївської міської ради.

Зокрема, до переліку пропонують включити чотири об’єкти у Центральному районі:

  • ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Дуб на вул. Садовій» за адресою просп. Центральний, 107 — орієнтовна площа 100 квадратних метрів;
  • ботанічну пам’ятку «Дуб в районі Темводу» — 500 квадратних метрів;
  • ботанічну пам’ятку «Каркас Миколи Леонтовича» на вул. Артилерійській, 10 — 100 квадратних метрів;
  • зелену зону на розі вулиць Колодязної та 3-ї Слобідської, 28 — 575 квадратних метрів.

У Заводському районі до переліку хочуть додати зелену зону на вулиці Озерній, 3 та 3А площею близько 4 010 квадратних метрів.

Ще одну територію планують закріпити до переліку в Корабельному районі — ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Дуб Горизонтальний», розташовану в межах дендропарку «Дружба». Її площу в проєкті не зазначили.

Після ухвалення рішення департаменту міського господарства мають надати дозвіл на розроблення проєктів землеустрою для встановлення меж цих територій.

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У пояснювальній записці зазначається, що рішення спрямоване на збереження та розвиток зелених насаджень. Водночас його реалізація, за даними міськради, не потребуватиме коштів із міського бюджету.

Рішення ще має розглянути та підтримати Миколаївська міська рада.

Загалом у Миколаєві території ростуть три старі дуби.

Нагадаємо, що у 2023 році встановили межі та надали охоронний статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Дуб Горизонтальний». Він розташований у миколаївському парку «Дружба»

Також повідомлялося, що у Миколаєві хочуть створити новий сквер біля будинку №63 на вулиці 9-й Слобідській.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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