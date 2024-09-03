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Баштанський водоканал скидав у Інгул забруднену воду

Скид недоочищених стічних вод у річку Інгул. Ілюстраційне фото з сайту АкваполімерСкид недоочищених стічних вод у річку Інгул. Ілюстраційне фото з сайту Акваполімер

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Баштанської міської ради сплатило штраф за скид недоочищених стічних вод у річку Інгул.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Інспектори перевірили роботу підприємства та зафіксували перевищення дозволеної для скиду концентрації забруднюючої речовини по таким показникам: хімічне споживання кисню (ХСК), завислі речовини, фосфати.

Також стічні води забруднили земельну ділянку площею 3300 м2 за межами Баштанки. Крім того, фахівці зафіксували перевищення лімітів скиду  та  перевищення нормативів скиду сульфатів та фосфатів.

«Посадові особи підприємства притягнуті до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 59, статтею 52 Кодекса України про Адміністративні Правопорушення (КУпАП). Сума розрахованих збитків — 23,6 тисячі гривень. На сьогодні штрафи та частина збитків сплачені», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві працює пілотний проєкт щодо епідеміологічного нагляду за вмістом вірусів у стічних водах.

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