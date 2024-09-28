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Спроба суїциду: у Миколаєві дівчина стрибнула з 9-го поверху, постраждала в комі

Ілюстративне фото: ДСНСІлюстративне фото: ДСНС

Вночі 27 вересня в Миколаєві дівчина стрибнула з 9-го поверху, намагаючись накласти на себе руки.

Інформацію «МикВісті» підтвердили у ГУ Нацполіції Миколаївської області.

Постраждалу терміново госпіталізували до лкарні швидкої медичної допомоги. Наразі дівчина перебуває в комі.

У поліції зазначили, що наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство» з позначкою «самогубство»).

За даними ПН, причиною самогубства був конфлікт з батьками через навчання.

Нагадаємо, 9 вересня у Миколаєві шестирічний хлопчик випав з балкона квартири на сьомому поверсі.

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