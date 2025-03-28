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В міськздоров'я відзвітували, що «майже завершили» реорганізацію Центру соціально-значущих хвороб у Миколаєві

Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві, фото «МикВісті»Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві, фото «МикВісті»

Станом на кінець березня 2024 року майже завершено процес реорганізації Центру соціально-значущих хвороб у Миколаєві. Його приєднують до Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 у якості амбулаторії. 

Про це повідомила керівниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай під час брифінгу 28 березня, пишуть «МикВісті».

— В цьому році ми завершуємо процес реорганізації нашого Центру соціально-значних хвороб, тому що, на жаль, не передбачено фінансування закладів, які є окремими. А особливо тих, які знаходяться в підпорядкуванні у складі міських закладів охорони здоров'я.Процес реорганізації Центру соціально-значних хвороб вже майже закінчений. Він приєднаний у якості восьмої амбулаторії до Центру первинної медико-санітарної допомоги №2, — сказала Ірина Шамрай

Вона також пояснила, що після реорганізації Центру соціально-значущих хвороб дитячі лікарі працюватимуть у міських дитячих лікарнях, а дорослі лікарі — у закладах вторинної медичної допомоги або Центру первинної медико-санітарної допомоги №2. 

— Ми не втрачаємо спеціалістів. Дитячі спеціалісти перейшли до дитячої міської лікарні, будуть продовжувати лікування й спостереження за дітьми. Дорослих спеціалістів ми залишили, вони будуть працювати у нас в складі або вторинки або Центру первинної медико-санітарної допомоги №2. Процес реорганізації складний. Ми його майже завершили і нам вдалося зберегти наших спеціалістів, — сказала Ірина Шамрай.

Нагадаємо, у вересні 2024 року стало відомо, що комунальне некомерційне підприємство Центр соціально-значущих хвороб у Миколаєві збираються реорганізувати. Заклад вирішили приєднатися до Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 та створити амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

Це приєднання пояснили тим, що фінансування від Національної служби здоровʼя України на 2025 рік не покриє навіть 30% від потреб закладу на заробітну плату. На утримання персоналу щорічно витрачається до 2 мільйонів гривень.

У вересні депутати ухвалили рішення про приєднання закладу до Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2.

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