Міноборони України створило управління космічної політики

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, фото з сайту Детектор медіа

Міністерство оборони України створило управління космічної політики, яке об'єднає державні та приватні компанії, а також науковців космічної галузі для співпраці зі Збройними силами України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на форумі Space For Ukraine, повідомляє «Суспільне».

«Ми маємо закон про космічну діяльність, який каже, що Міноборони має формувати політику у сфері військового космосу. Це не тільки закупівля інноваційних рішень в інженерів, це не тільки створення ком'юніті для того, щоб найкращі рішення приходили в Україну, а це і ще створення космічних військ», — Катерина Черногоренко.

За її словами, Міністерство оборони має намір стати головним замовником космічної техніки, продуктів та послуг в Україні. До 2030 року Україна планує створити національні супутники для оборонних потреб, а також систему для оповіщення про повітряні тривоги та моніторингу космічного простору.

«Ми хочемо, щоб всі інноватори, всі інженери, які думають над тим як розробити космічні технології знали контакти, розуміли цифрові точки входу, щоб з нами (Міноборони, — прим.) взаємодіяти. Управління є координаційним центром, є центром генерації сенсів, є центром генерації політик», — додала вона.

Нагадаємо, у 2025 році Міністерство оборони уклало контракти на постачання озброєння з 12 українськими виробниками на суму майже 130 мільярдів гривень.