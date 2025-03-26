Цьогоріч Міноборони уклало контракти з 12 виробниками зброї на майже ₴130 млрд

Виробництво на заводі. Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

У 2025 році Міністерство оборони уклало контракти на постачання озброєння з 12 українськими виробниками на суму майже 130 мільярдів гривень.

Про це під час онлайн-зустрічі з представниками Федерації роботодавців України Defence повідомив директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський, повідомляє Міноборони.

Зазначається, що серед основних вимог до українських виробників зброї, які хочуть потрапити до ініціативи «Зброя Перемоги» та укласти довгострокові контракти — обов’язкове проходження кодифікації, налагодження серійного виробництва та досягнення рівня локалізації не менше 50%.

Нагадаємо, що на виробництво озброєння та військової техніки в Україні у 2025 році планується виділити понад 55 мільярдів гривень, що на 3 мільярди гривень більше, ніж виділялось на 2024 рік.