Оборонна промисловість: Україна виділить ₴55 мільярдів виробникам зброї у 2025 році

Оборонна промисловість: Україна направить ₴55 мільярдів виробникам зброї у 2025 році. Фото Міноборони

На виробництво озброєння та військової техніки в Україні у 2025 році планується виділити понад 55 мільярдів гривень, що на 3 мільярди гривень більше, ніж виділялось на 2024 рік.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін.

На потреби розвитку виробництва, розробку нових технологій та нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення уряд направить 54,55 мільярда гривень.

Окрім того, буде направлено 500 мільйонів гривень на програму доступних кредитів для оборонних підприємств.

Ця програма, яка була започаткована в 2024 році, дозволяє виробникам брати кредити під 5% річних, решту відсоткової ставки покриває державний бюджет.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році Україна планує значно збільшити виробництво власної зброї, включаючи дрони, далекобійні та балістичні ракети.