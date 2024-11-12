  • вівторок

    12 листопада, 2024

  • 5.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 5.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Оборонна промисловість: Україна виділить ₴55 мільярдів виробникам зброї у 2025 році

Оборонна промисловість: Україна направить ₴55 мільярдів виробникам зброї у 2025 році. Фото МіноборониОборонна промисловість: Україна направить ₴55 мільярдів виробникам зброї у 2025 році. Фото Міноборони

На виробництво озброєння та військової техніки в Україні у 2025 році планується виділити понад 55 мільярдів гривень, що на 3 мільярди гривень більше, ніж виділялось на 2024 рік. 

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін.

На потреби розвитку виробництва, розробку нових технологій та нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення уряд направить 54,55 мільярда гривень.

Окрім того, буде направлено 500 мільйонів гривень на програму доступних кредитів для оборонних підприємств.

Ця програма, яка була започаткована в 2024 році, дозволяє виробникам брати кредити під 5% річних, решту відсоткової ставки покриває державний бюджет. 

Раніше повідомлялось, що у 2025 році Україна планує значно збільшити виробництво власної зброї, включаючи дрони, далекобійні та балістичні ракети.

Останні новини про: Війна в Україні

У лікарнях Миколаївщини гострий дефіцит донорської крові всіх груп
Українська розвідка отримає доступ до високоточних космічних знімків: Міноборони підписало контракт з ICEYE
₴16 мільйонів: екологи оцінили збитки від російських обстрілів в Одесі
Реклама

Читайте також:

новини

У бюджет Миколаєва на 2025 рік пропонують закласти ₴30 млн на дооблаштування сортувальної станції — без фінансування проєкт можуть «заморозити»

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві суд ймовірно вперше виправдав обвинувачену у держзраді — її підозрювали у здачі росіянам українських військових

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам пропонують погодити ₴15 млн кредиту для «Миколаївводоканалу»

Юлія Бойченко
новини

Викладачі миколаївської «Сухомлинки» заявили про погрози звільненням після приєднання до НУК

Аліса Мелік-Адамян
новини

Нардеп Пасічний: У проєкті держбюджету 2025 немає преференцій для жодного з регіонів

Олена Козубовська

Останні новини про: Війна в Україні

₴16 мільйонів: екологи оцінили збитки від російських обстрілів в Одесі
Українська розвідка отримає доступ до високоточних космічних знімків: Міноборони підписало контракт з ICEYE
У лікарнях Миколаївщини гострий дефіцит донорської крові всіх груп

У Миколаєві планують направити ₴16,2 млрд на освіту у 2025-2027 роках

Атаки дронів на Миколаїв 11 листопада

3 години тому

У Миколаєві суд виправдав обвинувачену у держзраді — її підозрювали у здачі росіянам українських військових

ІНЦИДЕНТ

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні