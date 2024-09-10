У Миколаєві 6-річний хлопчик випав з балкона квартири на сьомому поверсі
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- Даріна Мельничук
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9:45, 10 вересня, 2024
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Ввечері 9 вересня у Миколаєві шестирічний хлопчик випав з балкона квартири на сьомому поверсі.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що дитина впала на шиферний дах бібліотеки на першому поверсі будинку.
Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою медичних нош спустили постраждалого з даху та передали швидкій. Дитину госпіталізували до лікарні, зараз за його життя борються лікарі.
Обставини події з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, у Миколаєві чоловік впав у котлован. Постраждалого діставали рятувальники.