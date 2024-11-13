В Одесі чоловік спробував накласти на себе руки після обшуку поліції
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- Анна Гакман
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21:15, 13 листопада, 2024
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В Одесі підозрюваний спробував вчинити самогубство після слідчих дій, які проводили поліцейські.
Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, наразі чоловік знаходиться у лікарні.
«Сьогодні в місті Одеса після завершення слідчих дій поліцейськими Львівщини у помешканні підозрюваного, він спробував вчинити самогубство із застосуванням зброї. Наразі чоловік знаходиться у лікарні, за його життя борються лікарі. За даним фактом призначено службове розслідування», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Києва один зі співробітників намагався вчинити самогубство.
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