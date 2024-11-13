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В Одесі чоловік спробував накласти на себе руки після обшуку поліції

В Одесі підозрюваний спробував вчинити самогубство після слідчих дій, які проводили поліцейські.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, наразі чоловік знаходиться у лікарні.

«Сьогодні в місті Одеса після завершення слідчих дій поліцейськими Львівщини у помешканні підозрюваного, він спробував вчинити самогубство із застосуванням зброї.  Наразі чоловік знаходиться у лікарні, за його життя борються лікарі. За даним фактом призначено службове розслідування», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Києва один зі співробітників намагався вчинити самогубство.

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