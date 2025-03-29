Російські дрони атакували Харків: є загиблий і поранений
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- Анна Гакман
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21:46, 29 березня, 2025
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Увечері, 29 березня, російські війська завдали удару безпілотниками по Харкову.
За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
«У Шевченківському районі - влучання ворожого БпЛА в приватний будинок. Одна людина загинула, один - поранений», – написав він.
Нагадаємо, увечері 28 березня російські війська атакували Дніпро дронами, спричинивши руйнування, пошкодження та масштабні пожежі.
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