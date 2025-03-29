Російські дрони атакували Харків: є загиблий і поранений

Увечері, 29 березня, російські війська завдали удару безпілотниками по Харкову.

За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

«У Шевченківському районі - влучання ворожого БпЛА в приватний будинок. Одна людина загинула, один - поранений», – написав він.

Нагадаємо, увечері 28 березня російські війська атакували Дніпро дронами, спричинивши руйнування, пошкодження та масштабні пожежі.