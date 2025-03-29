Нічна атака по Дніпру: загинули четверо людей ще 21 постраждала

Увечері 28 березня російські війська атакували Дніпро дронами, спричинивши руйнування, пошкодження та масштабні пожежі.

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, о 22:34 до лікарні доправили чотирьох поранених.

«Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь», – повідомив Сергій Лисак.

О 23:11 стало відомо, що через ворожу атаку на Дніпро є загиблий. Ще шестеро людей постраждали. Серед них 27-річна вагітна. У неї колото-рублена рана. Ще двоє поранених у важкому стані.

РФ атакувала Дніпро дронами, фото: Сергій Лисак РФ атакувала Дніпро дронами, фото: Сергій Лисак

Станом на 23:45, за інформацією ОВА, у Дніпрі вже четверо загиблих.

«Кількість людей, які постраждали, збільшується. На цей момент їх 15. З них троє – у важкому стані. Четверо місцевих оговтуватися від пережитого будуть вдома. Інші залишаються у лікарні», – повідомив очільник ОВА.

РФ атакувала Дніпро дронами, фото: Сергій Лисак РФ атакувала Дніпро дронами, фото: Сергій Лисак

Згодом, о 00:22 29 березня в ОВА повідомили, що через вечірню атаку БпЛА пошкоджені декілька багатоповерхівок. Виникли пожежі у майже десятку приватних будинків. Крім того, зайнялися гаражі та СТО.

РФ атакувала Дніпро дронами, фото: Сергій Лисак РФ атакувала Дніпро дронами, фото: Сергій Лисак

За інформацією на ранок загалом постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років. Найстаршому –74.

«У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Медики поруч, надають усю необхідну допомогу. За уточненими даними вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі», – додав Сергій Лисак.

РФ атакувала Дніпро дронами, фото: Сергій Лисак РФ атакувала Дніпро дронами, фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, учора, 28 березня, російські війська обстріляли Куцурубську громаду артилерією та двічі атакували дронами типу FPV.