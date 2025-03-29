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Російські дрони атакували дві громади Миколаївщини: постраждалих немає

Наслідки атаки РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»Наслідки атаки РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Учора, 28 березня, російські війська обстріляли Куцурубську громаду артилерією та двічі атакували дронами типу FPV.

Про це  повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, вчора росіяни атакували Березанську громаду дроном типу FPV. Обійшлося без постраждалих.

Також в ніч на 29 березня сили протиповітряної оборони знищили безпілотник «Shahed 131/136» у небі над Миколаївською областю.

Нагадаємо, уночі 28 березня російська армія атакувала Вознесенськ безпілотниками. Через обстріл загорілися склади агропідприємства.

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