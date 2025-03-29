Російські дрони атакували дві громади Миколаївщини: постраждалих немає

Наслідки атаки РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Учора, 28 березня, російські війська обстріляли Куцурубську громаду артилерією та двічі атакували дронами типу FPV.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, вчора росіяни атакували Березанську громаду дроном типу FPV. Обійшлося без постраждалих.

Також в ніч на 29 березня сили протиповітряної оборони знищили безпілотник «Shahed 131/136» у небі над Миколаївською областю.

Нагадаємо, уночі 28 березня російська армія атакувала Вознесенськ безпілотниками. Через обстріл загорілися склади агропідприємства.