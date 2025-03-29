Російські дрони атакували дві громади Миколаївщини: постраждалих немає
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- Анна Гакман
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8:02, 29 березня, 2025
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Учора, 28 березня, російські війська обстріляли Куцурубську громаду артилерією та двічі атакували дронами типу FPV.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Крім того, вчора росіяни атакували Березанську громаду дроном типу FPV. Обійшлося без постраждалих.
Також в ніч на 29 березня сили протиповітряної оборони знищили безпілотник «Shahed 131/136» у небі над Миколаївською областю.
Нагадаємо, уночі 28 березня російська армія атакувала Вознесенськ безпілотниками. Через обстріл загорілися склади агропідприємства.
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