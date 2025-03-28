У Миколаєві з початку року на 10% менше людей постраждало від укусів тварин

У Миколаєві з початку року на 10% зменшилась кількість постраждалих від укусів тварин. Фото: Shutterstock

З початку 2025 року в Миколаєві на 10% зменшилась кількість випадків людей, укушених тваринами.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай під час брифінгу в пʼятницю, 28 березня, пишуть «МикВісті».

За інформацією управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, за перші три місяці року було зафіксовано 163 випадки порівняно з 179 за аналогічний період 2024 року.

— Ми повністю забезпечені необхідними препаратами для профілактики сказу. Це єдине захворювання, від якого неможливо одужати після появи симптомів. Тому ми настійно закликаємо всіх, хто потрапив у таку ситуацію, не зволікати і звертатися до медичних закладів, щоб ми могли запобігти розвитку хвороби, – каже Ірина Шамрай.

Реклама

За її словами, у 2024 році було зафіксовано 16 випадків сказу серед тварин на Миколаївщині. Це свідчить про продовження циркуляції цього вірусу серед диких та безпритульних тварин, що підвищує ризик зараження для людей. Вона також наголосила, що вакцинація домашніх тварин є важливою мірою для запобігання захворюванню.

Що потрібно знати про сказ?

Сказ — це вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечним. Джерелом інфекції можуть бути собаки, лисиці, вовки, коти, кажани та інші тварини. Зараження людини найчастіше відбувається через укуси або подряпини.

Інкубаційний період сказу триває від 2 до 8 тижнів. Чим ближче місце укусу до голови, тим швидше проявляться симптоми.

Перші симптоми сказу:

слабкість,

лихоманка,

головний біль,

поколювання в місці укусу.

Потім хвороба прогресує, з’являються тривожність, галюцинації, водобоязнь, безсоння. Летальність після появи симптомів сягає 100%.

Як діяти у разі укусу чи подряпини?

Промийте рану водою з милом або антисептиком протягом 10–15 хвилин.

Терміново зверніться до лікаря для отримання щеплення.

Експерти наголошують: сказ можна повністю попередити завдяки вакцинації, але ефективного лікування після появи симптомів наразі не існує.

Профілактика сказу:

проводити масову імунізацію тварин,

контролювати утримання домашніх улюбленців,

уникати контакту з дикими або невідомими тваринами.

Нагадаємо, в минулому році в Очакові до лікарні звернувся чоловік, якого покусав хворий на сказ кіт. По місту почали вакцинувати домашніх тварин.