Фермеру з Миколаївщини розмінували понад 1 тис. га землі за два роки

Фермер Іван Пиповарчук розповідає про те, як відновлював своє майно після окупації російськими військами. Фото: МикВісті

Фермеру з Миколаївщини Івану Пиворчуку, який обробляє 1100 гектарів землі, за два роки повністю розмінували поля. За його словами, найбільш ефективно в цьому процесі працюють українські військові, які за два тижні можуть розмінувати до 30 гектарів.

Про це йдеться у статті МикВісті «Перш ніж ступити на землю: Як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей».

«Це хлопці (військові – прим.), які приходять і за два тижні розміновують 30 гектарів. Потім можна спокійно заходити і працювати. Це серйозна робота, вони швидко і ефективно все роблять».

За його словами, іноземні розмінувальники, наприклад, норвежці, значно відстають у темпах:

«На 30 гектарів вони витрачають роки, працюючи лише по дві години на день, і це не те, що потрібно в таких умовах».

Нагадаємо, в Україні триває розмінування сільськогосподарських земель. У межах державної програми вже очистили понад 1100 гектарів, зокрема 131,4 гектара в Миколаївській області. Загалом на розмінування аграрних земель провели аукціони на більш ніж 11 тисяч гектарів, а роботи зараз тривають на 9,4 тисячі гектарів. У березні сапери завершили очищення 434 гектарів землі Інституту картоплярства НАН України, де знайшли міни та снаряди.