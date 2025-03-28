У Миколаївській області розмінували понад 130 гектарів сільгоспземель

Машина для механізованого розмінування МВ-10, архівне фото «МикВісті»

В Україні триває розмінування сільськогосподарських земель. У межах державної програми вже очистили понад 1100 гектарів, зокрема 131,4 гектара в Миколаївській області.

Загалом на розмінування аграрних земель провели аукціони на більш ніж 11 тисяч гектарів, а роботи зараз тривають на 9,4 тисячі гектарів, повідомили у Міністерстві економіки України.

У березні сапери завершили очищення 434 гектарів землі Інституту картоплярства НАН України, де знайшли міни та снаряди.

Слід зазначити, що програма розмінування діє з вересня 2024 року. Вона передбачає повну компенсацію вартості робіт для аграріїв, які почали очищення після 15 квітня 2024 року. Тим, хто розміновував поля раніше, повернуть 80% витрат. У держбюджеті на поточний рік на цю програму передбачено один мільярд гривень.

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Фермери можуть подати заявку через Державний аграрний реєстр.

Нагадаємо, що аграрії Миколаївщини у 2025 році планують засіяти сільськогосподарськими культурами на 100 тисяч гектарів більше завдяки розмінованим площам.

За словами директорки департаменту агропромислового комплексу Миколаївської ОВА Олени Піскун, прогнозована посівна площа поступово наближається до довоєнного рівня та цьогоріч складає 1,4 мільйона гектарів, що на 100 тисяч гектарів більше, ніж у 2024 році.

Загалом на Миколаївщині піротехніки ДСНС обстежили вже 11 тисяч 219 гектарів території та знешкодили 27 тисяч 703 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».